Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину ночью 26 ноября октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

Реклама

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

Реклама

«Ровенская область: реактивный БпЛА курсом на Сарны», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что воздушные силы обнародовали видео, на котором истребитель Mirage 2000 сбивает реактивный беспилотник с бортовой авиационной пушки .

Мы ранее информировали, что шведские инженеры представили систему, которая может самостоятельно атаковать скоростные воздушные цели и даже повторять атаку после промаха .

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров