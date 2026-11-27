Карта тревог / © alerts.in.ua

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Украину ночью 27 ноября октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.

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Реактивные БПЛА в Николаевской области с Черного моря и севера Херсонщины.

Реактивный БпЛА в Одесской области в р-не Ширяевого курс северный.

Реактивный БпЛА в Кировоградской области в р-не Тишковки курс западный.

Реактивный БпЛА в Винницкой области (р-н Теплика) курс западный.

Реактивный БпЛА в Кировоградской севернее Новоукраинки курс западный.

Мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что воздушные силы обнародовали видео, на котором истребитель Mirage 2000 сбивает реактивный беспилотник с бортовой авиационной пушки.

Мы ранее информировали, что шведские инженеры представили систему, которая может самостоятельно атаковать скоростные воздушные цели и даже повторять атаку после промаха.

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