- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 19
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину ночью 28 ноября октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
Харьковщина: реактивный БПЛА на Краснопавловке.
Харьковщина: реактивный БпЛА курсом на Барвенково.
Днепропетровщина: реактивный БПЛА на Магдалиновке с востока.
Харьковщина: группа БПЛА курсом на Валки.
Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, курс вдоль границы с Беларусью.
Киевщина: реактивный БпЛА на Дымере.
Киевщина: реактивный БПЛА на Вышгороде.
Киев: реактивный БПЛА на город.
Днепропетровщина: реактивный БПЛА на Магдалиновке с востока.
Мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах Украины.
Ранее сообщалось, что воздушные силы обнародовали видео, на котором истребитель Mirage 2000 сбивает реактивный беспилотник с бортовой авиационной пушки.
Мы ранее информировали, что шведские инженеры представили систему, которая может самостоятельно атаковать скоростные воздушные цели и даже повторять атаку после промаха.