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Украину ночью 28 ноября октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

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Харьковщина: реактивный БПЛА на Краснопавловке.

Харьковщина: реактивный БпЛА курсом на Барвенково.

Днепропетровщина: реактивный БПЛА на Магдалиновке с востока.

Харьковщина: группа БПЛА курсом на Валки.

Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, курс вдоль границы с Беларусью.

Киевщина: реактивный БпЛА на Дымере.

Киевщина: реактивный БПЛА на Вышгороде.

Киев: реактивный БПЛА на город.

Днепропетровщина: реактивный БПЛА на Магдалиновке с востока.

Мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что воздушные силы обнародовали видео, на котором истребитель Mirage 2000 сбивает реактивный беспилотник с бортовой авиационной пушки.

Мы ранее информировали, что шведские инженеры представили систему, которая может самостоятельно атаковать скоростные воздушные цели и даже повторять атаку после промаха.

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