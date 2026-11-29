Карта тревог / © alerts.in.ua

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Украину ночью 29 ноября октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, севера и востока.

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Днепропетровщина: реактивный БпЛА мимо Губиниха курсом на юг.

Запорожье — реактивный БпЛА над городом.

Днепропетровщина: реактивный БпЛА мимо Соленое курсом на Днепр с юга.

Реактивные БпЛА по акватории Черного моря курсом на Одессу/Черноморск.

Мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что воздушные силы обнародовали видео, на котором истребитель Mirage 2000 сбивает реактивный беспилотник с бортовой авиационной пушки.

Мы ранее информировали, что шведские инженеры представили систему, которая может самостоятельно атаковать скоростные воздушные цели и даже повторять атаку после промаха.

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