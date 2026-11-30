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- Украина
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Враг атакует Украину ударными БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину ночью 30 ноября октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, севера и востока.
Реактивные БПЛА курсом на Одессу;
Днепропетровщина: реактивные БПЛА курсом на Каменское;
Харьковщина: реактивные БПЛА курсом на Балаклею.
Мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах Украины.
Ранее сообщалось, что воздушные силы обнародовали видео, на котором истребитель Mirage 2000 сбивает реактивный беспилотник с бортовой авиационной пушки .
Мы ранее информировали, что шведские инженеры представили систему, которая может самостоятельно атаковать скоростные воздушные цели и даже повторять атаку после промаха .