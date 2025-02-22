Враг атакует Украину ударными дронами и авиацией: взрывы раздаются в нескольких областях

Вечером субботы, 22 февраля, враг атаковал Украину ударными беспилотниками и КАБами.

Об этом сообщили воздушные силы.

"Активность вражеской тактической авиации на южном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Угроза применения врагом ударных БпЛА. Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Херсонщину", — говорится в сообщении.

Информация о движении вражеских ударных БПЛА:

на севере и в центре Сумщины, курс – юго-западный;

в Черниговской области, курс — западный/юго-западный;

на севере Запорожской области, курс – северный;

на юге Днепропетровщины, курс – северный;

в акватории Черного моря, курс – западный (Одесщина);

на севере Полтавщины, курс – юго-западный.

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Херсоне, Запорожье и пригороде Одессы.

Напомним, Игнат сказал, готовиться ли к массированной атаке в третью годовщину полномасштабного вторжения России.

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