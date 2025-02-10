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Враг атакует Украину ударными дронами: озвучено направление движения и места взрывов

Враг атакует Украину ударными дронами: озвучено направление движения и места взрывов

Россияне снова атаковали украинцев ударными дронами. / Фото: ТСН.ua

Россияне продолжают свои атаки "Шахедами".

В ночь на 10 февраля 2025 года россияне выпустили против Украины значительное количество ударных беспилотников.

Поэтому в ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Движение ударных БпЛА:

  • БПЛА в Николаевской и Кировоградской областях! Курсом северо-западным.
  • БПЛА в Полтавской области. Курсом на север и юг.
  • БПЛА в Сумской и Черниговской областях. Юго-западный курс.
  • БПЛА в Одесской области. Курсом на мероприятие.
  • "Шахеды" в Киевской области. Курс к западу, приближаются к границе Житомирщины.

Также, как сообщают мониторинговые каналы, взрывы прогремели:

  • Сумы/р-н;

  • Вознесенск, Николаевщина;

  • Миргород (Полтавщина).

Напомним, днем российская ракета ударила по одной из промышленных зон Сум. По предварительным данным, пострадавших нет.

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