Враг атакует Украину ударными дронами: озвучено направление движения и места взрывов

Россияне продолжают свои атаки "Шахедами".
В ночь на 10 февраля 2025 года россияне выпустили против Украины значительное количество ударных беспилотников.
Поэтому в ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Движение ударных БпЛА:
- БПЛА в Николаевской и Кировоградской областях! Курсом северо-западным.
- БПЛА в Полтавской области. Курсом на север и юг.
- БПЛА в Сумской и Черниговской областях. Юго-западный курс.
- БПЛА в Одесской области. Курсом на мероприятие.
- "Шахеды" в Киевской области. Курс к западу, приближаются к границе Житомирщины.
Также, как сообщают мониторинговые каналы, взрывы прогремели:
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Сумы/р-н;
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Вознесенск, Николаевщина;
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Миргород (Полтавщина).
Напомним, днем российская ракета ударила по одной из промышленных зон Сум. По предварительным данным, пострадавших нет.
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