Враг атакует Украину ударными дронами: озвучено направление движения и места взрывов

В ночь на 10 февраля 2025 года россияне выпустили против Украины значительное количество ударных беспилотников.

Поэтому в ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Движение ударных БпЛА:

БПЛА в Николаевской и Кировоградской областях! Курсом северо-западным.

БПЛА в Полтавской области. Курсом на север и юг.

БПЛА в Сумской и Черниговской областях. Юго-западный курс.

БПЛА в Одесской области. Курсом на мероприятие.

"Шахеды" в Киевской области. Курс к западу, приближаются к границе Житомирщины.

Также, как сообщают мониторинговые каналы, взрывы прогремели:

Сумы/р-н;

Вознесенск, Николаевщина;

Миргород (Полтавщина).

Напомним, днем российская ракета ударила по одной из промышленных зон Сум. По предварительным данным, пострадавших нет.

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