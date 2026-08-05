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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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217
Время на прочтение
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«Враг атакует все подряд»: у Зеленского заявили о новом этапе войны

Враг пытается уничтожить все, до чего может дотянуться.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия атаки на Киев

Последствия атаки на Киев

Война России против Украины перешла на новый этап истощения.

Об этом заявил советник президента Сергей Бескрестнов «Флэш».

По оценке советника президента, захватчики все активнее атакуют логистическую и гражданскую инфраструктуру.

«Враг атакует все подряд: склады розничной торговли, продовольственные склады, логистические хабы, предприятия, склады строительных материалов», — отметил Бескрестнов.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 5 августа атаковали Киев баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что в нескольких районах столицы произошли попадания и пожары, в частности, в многоэтажном жилом доме.

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Дата публикации
Количество просмотров
217
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