«Враг атакует все подряд»: у Зеленского заявили о новом этапе войны

Последствия атаки на Киев

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Война России против Украины перешла на новый этап истощения.

Об этом заявил советник президента Сергей Бескрестнов «Флэш».

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По оценке советника президента, захватчики все активнее атакуют логистическую и гражданскую инфраструктуру.

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«Враг атакует все подряд: склады розничной торговли, продовольственные склады, логистические хабы, предприятия, склады строительных материалов», — отметил Бескрестнов.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 5 августа атаковали Киев баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что в нескольких районах столицы произошли попадания и пожары, в частности, в многоэтажном жилом доме.

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