Враг беспощадно терроризирует Запорожье: в ОВА рассказали о последствиях очередного обстрела (видео)

В результате российской атаки разрушены частные дома.
Российские захватчики нанесли разрушительный удар по Запорожью 24 сентября.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Он заявил, что в Коммунарском районе города в результате российской атаки разрушены частные дома.
"Шесть человек ранены, двое из них в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что враг КАБами атаковал Запорожье, в результате чего погиб, ранен и разрушен.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики убили человека в Запорожье.
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