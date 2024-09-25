Враг беспощадно терроризирует Запорожье: в ОВА рассказали о последствиях очередного обстрела (видео)

Российские захватчики нанесли разрушительный удар по Запорожью 24 сентября.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он заявил, что в Коммунарском районе города в результате российской атаки разрушены частные дома.

"Шесть человек ранены, двое из них в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что враг КАБами атаковал Запорожье, в результате чего погиб, ранен и разрушен.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики убили человека в Запорожье.

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