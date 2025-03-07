Враг бил по многоэтажкам: в Доброполье есть погибшие и раненые

В пятницу, 7 марта, россияне атаковали Доброполье в Донецкой области. По предварительной информации, в результате ударов погибли по меньшей мере пять человек, продолжается спасательно-поисковая операция.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"По меньшей мере 5 человек погибли, 15 ранены — таковы предварительные последствия ударов по Доброполью. Уже ночью россияне нанесли по городу три удара. По предварительной информации, повреждены 4 многоэтажки", -- говорится в сообщении.

Сейчас на месте попаданий работают спасатели, медики, полиция и все службы. Продолжается поиск погибших и пострадавших, устанавливаются объемы разрушений.

Вадим Филашкин также призвал жителей прифронтового города эвакуироваться.

"Не подвергайте себя смертельной опасности! Эвакуируйтесь своевременно!" – написал глава областной администрации.

Напомним, в результате массированного удара дронами по Одессе в городе возник пожар. Пылают промышленное здание и АЗС.

Читайте также: