Враг бил по многоэтажкам: в Доброполье есть погибшие и раненые

Спасательная операция продолжается, окончательное количество жертв и раненых неизвестно.
В пятницу, 7 марта, россияне атаковали Доброполье в Донецкой области. По предварительной информации, в результате ударов погибли по меньшей мере пять человек, продолжается спасательно-поисковая операция.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
"По меньшей мере 5 человек погибли, 15 ранены — таковы предварительные последствия ударов по Доброполью. Уже ночью россияне нанесли по городу три удара. По предварительной информации, повреждены 4 многоэтажки", -- говорится в сообщении.
Сейчас на месте попаданий работают спасатели, медики, полиция и все службы. Продолжается поиск погибших и пострадавших, устанавливаются объемы разрушений.
Вадим Филашкин также призвал жителей прифронтового города эвакуироваться.
"Не подвергайте себя смертельной опасности! Эвакуируйтесь своевременно!" – написал глава областной администрации.
Напомним, в результате массированного удара дронами по Одессе в городе возник пожар. Пылают промышленное здание и АЗС.
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