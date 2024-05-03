Враг бросает в бой все силы: военный рассказал об обстановке возле Часового Яра

За сотенную неделю российские захватчики не имели тактического успеха у населенного пункта Часов Яр, но бросают все силы на его захват.

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Об этом заявил командир батальона БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, информирует Украинская правда.

Он заявил, что противник бросает в бой огромное количество личного состава, техники и применяет весь имеющийся ударно-штурмовой потенциал, имеющийся на данный момент на данном направлении.

"Тактично противник действует следующим образом: они пытаются взять Новый Часов Яр (это к водопроводному каналу) в оперативное окружение, поэтому двигаются: сверху населенный пункт Богдановка, снизу – населенный пункт Ивановцы. За последнюю неделю противник тактических успехов не имел, при том что на этом отрезке происходит около тридцати боевых столкновений ежедневно", – рассказал Федоренко.

Военный заявил, что силы обороны совершают встречное сражение и за позиции идут оживленные тяжелые бои.

"Что касается самого Часового Яра: противнику чрезвычайно важно вскочить в сам город и завязаться в уличных боях. Потому что если ты преобладаешь по численности личного состава – вести бои в городской застройке является преимуществом. На текущий момент противнику не удалось зайти во Часов Яр. Бои продолжаются в лесопосадках, которые его окружают и за последнюю неделю противник не продвинулся", — отметил Федоренко.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры жалуются, что ВСУ массово уничтожают их в районе Часового Яра.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт объяснил тактику россиян у Часового Яра.

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