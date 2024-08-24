Враг будет изучать характеристики нового украинского оружия по "прилетам" в тыл – Камышин

Разработки украинского оборонно-промышленного комплекса начинают работать в тылу врага.

Об этом сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Министр подтвердил слова президента Украины Владимира Зеленского об успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница" и подчеркнул, что ракетная программа находится на особом контроле у главы государства.

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"Я рад, что у нас есть первые наши украинские разработки такого класса, которые начинают работать в тылу врага. А враг будет изучать их тактико-технические характеристики по прилетам", — сказал Камышин.

Министр отметил, что отечественные оружейники уже способны предоставлять войску достаточное количество достаточно качественного вооружения.

"Невозможна сильная страна без сильной армии и не возможна сильная страна без сильной оборонки. Мы видим, что наша оборонка начинает работать", — подчеркнул Камышин.

Напомним, во время торжеств по случаю Дня Независимости Владимир Зеленский сообщил об успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница".

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