"Враг делает выводы": Игнат рассказал, чего ожидать от россиян зимой

В прошлом году российская оккупационная армия выпустила более тысячи крылатых ракет и тысячу дронов-камикадзе в период отопительного сезона.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Сколько ракет оккупанты могут выпустить зимой на этот раз

По его словам, все зависит, прежде всего, от того, какое количество ракет в этом году россияне смогут позволить себе выпустить.

"Хочу напомнить, что беспрецедентно в прошлом отопительном сезоне было выпущено более тысячи крылатых ракет и тысячу дронов-камикадзе. В этот раз, если брать данные Главного управления разведки, есть 870 ракет", — говорит Игнат.

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Он отмечает, что в прошлом году россияне не выпустили все 100% запасов ракет.

"Поэтому враг будет, пожалуй, делать выводы с предыдущего года. В частности, будет обеспечивать свои удары в соответствии со стратегическим замыслом", — добавил Игнат.

Добавим, что кафиры снова готовятся к обстрелам по объектам энергосистемы Украины. В частности, они выжидают понижения температуры ниже нуля.

Между тем, в Украине кроме подготовки энергосистемы к зиме, подготовили также систему защиты от российских ракетных атак.

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