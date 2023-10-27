"Враг добрался и до детей": Федоров рассказал об очередной волне паспортизации на ВОТ

После 10 сентября, когда враг провел фейковые выборы на оккупированных территориях, началась очередная волна паспортизации, но более жесткая. Так, во время обысков и ревизий враг продолжает давить на людей в части получения российского паспорта.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Получение любого документа сопровождается сумасшедшими очередями

По словам Федорова, сегодня люди с ограниченными возможностями не могут получить ни костыли, ни кресла для инвалидов без российского паспорта и специальной справки. Также враг начал давить на детей – с 6 лет всех обязывают получать российское свидетельство о рождении. Более того, местные врачи не принимают детей, у которых нет вышеупомянутых документов.

"Есть очередной метод давления на людей: если на автомобиле нет номеров РФ, им запрещают передвигаться по оккупированной территории. Чтобы получить российские номера, нужно сначала получить российский паспорт, а затем уже пройти перерегистрацию", – заметил Федоров.

Весь этот процесс – речь идет о получении любой бумажки или информации – сопровождается безумными очередями. Мэр Мелитополя отмечает, что люди вынуждены занимать их с 5 утра или даже до комендантского часа.

"Хочу подчеркнуть, что сегодня получение российского паспорта – это точно не об измене нашего государства, а о выживании во временной оккупации с целью ожидания деоккупации жителей и городов. Мы должны всячески поддерживать связь с теми, кто остается на и доносить до них правдивую информацию, что о них точно никто не забыл, и Украина точно вернется", – уверяет Иван Федоров.

Напомним, на оккупированных территориях Херсонской области враг продолжает совершать принудительную паспортизацию. Так, людям отказывают в предоставлении медицинских услуг в случае отсутствия документов РФ.

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