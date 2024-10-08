Враг еще раз выпустил по Украине вражеские беспилотники: направление движения

Россияне никак не успокоятся в своих ночных атаках.
В ночь на 8 октября враг снова применил беспилотники против Украины.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
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"Шахеды" на Херсонщине в направлении Черного моря – курсом на Одесщину!
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Николаевская и Одесская области – угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО.
Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственной безопасности.
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