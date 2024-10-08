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Враг еще раз выпустил по Украине вражеские беспилотники: направление движения

Враг еще раз выпустил по Украине вражеские беспилотники: направление движения

Находитесь в укрытиях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Россияне никак не успокоятся в своих ночных атаках.

В ночь на 8 октября враг снова применил беспилотники против Украины.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

  • "Шахеды" на Херсонщине в направлении Черного моря – курсом на Одесщину!

  • Николаевская и Одесская области – угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО.

Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственной безопасности.

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