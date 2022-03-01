Враг готовит провокации: информация о "зеленом коридоре" для мариупольцев может быть диверсией

Враг готовит провокации: информация о "зеленом коридоре" для мариупольцев может быть диверсией

Власти уведомят, если гуманитарные коридоры для гражданских будут образовывать.

Информация о коридорах так называемых "ДНР" для эвакуации жителей Мариуполя может быть подготовкой к большой диверсии.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.

В сообщении отмечают, что уже были зафиксированы факты, когда русско-фашистские войска использовали мирных жителей как живой щит, чтобы прорваться в украинские города.

В горсовете не исключают и умышленного нанесения ударов по мирным колоннам для создания пропагандистской картинки на российском телевидении.

Именно поэтому советуют доверять только официальной информации. Если гуманитарные коридоры для гражданских будут созданы, то обязательно сообщат об этом.

"Путин ищет любые способы поднять боевой дух демотивированных военных", – говорится в сообщении.