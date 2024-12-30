Враг готовится к ударам: в СНБО сделали тревожный прогноз по запасам дронов и ракет РФ

Россияне пытаются двигаться на Покровском направлении, цепляться за острова в Херсонской области. "Шахеды" тоже летают, и не стоит смотреть на уменьшение количества.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Они (оккупанты – ред.) накапливают дроны, ибо у них произошло определенное логистическое провисание вследствие удачных ударов по местам производства и хранения комплектующих к "Шахедам", отсюда и снижение количества в воздухе. У россиян накоплено много ракет разных типов, в том числе Х-101 и Калибр, а также баллистика для нанесения ударов", – отметил Коваленко.

Руководитель ЦПИ считает, что враг не хочет завершения войны и делает все, чтобы она продолжалась.

Ранее аналитики спрогнозировали, как может завершиться российско-украинская война и какие сценарии будущей безопасности возможны для Украины.

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