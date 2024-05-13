Враг имеет тактический успех, но Силы обороны продолжают давать отпор РФ — Генштаб о ситуации на Харьковщине

В течение суток враг совершил 22 штурма, из них 14 — еще продолжаются.

В Харьковском направлении оперативная ситуация остается сложной и динамично меняется.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Ведутся боевые действия на направлениях Пильная – Лукьянцы, Пильная – Глубокое, Пильная – Олейниково, Муром – Бугроватка.

Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелка – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олиниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое.

В течение суток на этих направлениях враг совершил 22 штурмовых действия, из них 14 — еще продолжаются.

Ведутся бои за пограничный город Волчанск. Враг привлек значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с потерями. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли в сутки более 100 окупантов.

Сейчас враг имеет тактический успех.

Спланированы меры по уничтожению противника, вклинившегося в нашу оборону.

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"Наши защитники ведут оборонительные действия, наносят огненное поражение противнику, широко применяют беспилотные системы с целью ведения разведки и нанесения точечных ударов для нанесения максимальных потерь. Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации. В ходе определения задач войскам, одним из приоритетов является сохранение жизни наших воинов. Продолжаем уничтожать врага. Вместе к Победе! Слава Украине!", - говорится в сообщении Генштаба.

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