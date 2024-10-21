Враг интенсивно атакует украинских защитников на Покровском направлении – Генштаб

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 20.10.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в соцсетях.

Силы обороны продолжают мужественно удерживать оборону Украины.

С начала суток произошло 167 боевых столкновений, противник нанес один ракетный удар, 54 авиационных удара с применением 99 КАБов, более 560 ударов дронами-камикадзе и осуществил более 3 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружений.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками. Две атаки в районе Волчанска отбиты украинскими воинами, еще две – продолжаются.

На Купянском направлении противник 11 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Голубовки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Новоосинового. Четыре атаки продолжается.

20 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении Грековки, Новомихайловки, Ямполевки, Новосадового, Тернов, Заречного и Серебрянского лесничества. Девятнадцать атак противника нашим подразделениям удалось отразить, еще одно боеприкосновение, в районе Новомихайловки, продолжается.

На Северском направлении продолжается одно боеприкосновение неподалеку от Ивано-Дарьевки. В то же время российские оккупанты сбросили 11 КАБ в районе Северска.

На Краматорском направлении имели место два боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районах Ступочек, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами. Враг сбросит 4 авиабомба в районах населенных пунктов Часов Яр и Стенки.

Агрессор четырежды пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка три раза получили жесткий отпор от наших защитников. Одна атака продолжается.

Интенсивно атакует враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 45 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах населенных пунктов Селидово, Луч, Михайловка, Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое и Сухой Яр. В общей сложности, 41 атаку на направлении украинские защитники уже отбили, еще четыре боестолкновения продолжаются. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 490 человек убитыми и ранеными, из них безвозвратные — 257 человек. Уничтожены один танк, девять БТР, четыре автомобиля, две БМП и три бага. Кроме того, два танка, три БТР, четыре автомобиля, два вражеских пушки и один мотоцикл были повреждены.

Горячее сейчас на Кураховском направлении, в настоящее время суток насчитывается 53 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимилиановка, Антоновка, Курахово, Водяное. Подразделения Сил обороны отразили 51 атаку противника, две атаки продолжаются до сих пор.

На Времивском направлении произошло 11 боеприкосновений. Семь вражеских штурмов остановлены в районе Богоявленки, один – у Новоукраинки. Еще три боя длятся. Ситуация контролируется силами обороны Украины. Также враг активно применял авиацию в районе Новодаровки, Богоявленки и Великой Новоселки.

На Ореховском направлении три безуспешных атаки врага отбиты нашими защитниками в течение дня в районе Роботиного.

В Приднепровском направлении наши воины шесть раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 21 авиационном ударе с применением 43 КАБ.

В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Сьогодні слід відзначити воїнів 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 60-ої окремої механізованої Ингулецкой бригады, которые в чрезвычайно сложных условиях, сдерживают атаки превосходящих сил противника, наносят ему непоправимые потери. Слава Украине!

Ранее ВСУ показали ликвидацию вражеского танка дроном с термитной смесью. Это первый подобный прецедент.

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