Враг ищет пробелы в обороне на Сумщине и Харьковщине: в ВСУ рассказали об изменении тактики россиян

ВСУ на передовой / © Associated Press

Российская армия изменила подход, сосредоточившись на поиске «пробелов» в защите ВСУ на востоке Сумщины и Харьковской области. Враг систематически тестирует прочность украинских позиций по всему периметру государственной границы в этих регионах.

Об этом начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил в эфире телеканала «Суспільне».

По словам Трегубова, активными остаются Лиманское и Купянское направления, а также неспокойная ситуация вокруг Волчанска и окрестностей города.

«Если брать всю зону нашей ответственности, россияне активно пытаются прощупывать границу по всей ее длине. Есть попытки искать слабые места в украинской обороне вдоль границы как на Сумщине, так и на Харьковщине. Есть также попытки ее переходить по некоторым направлениям, которые раньше не были столь активными», — подчеркнул он.

Например, речь идет о районе Дегтярного, где есть определенный выступ украинской территории вглубь российской, и туда российские захватчики пытаются заходить. Также есть активность в районе Великобурлукской местности.

«Фактически россияне сейчас поддерживают постоянное, не такое большое как бывало, но постоянное давление вдоль всей украинской линии обороны. Плюс идет активное применение разных дистанционных средств», — отметил Трегубов.

В частности, российские оккупанты активно сбрасывают на приграничные районы управляемые авиационные бомбы. На каждом направлении прилетает где-то с десяток КАБов.

Какая ситуация в районе Волчанска

По словам Трегубова, российские захватчики фактически пытаются обойти Волчанск, обойти украинские войска, закрепленные в южной части города, а затем занять следующие населенные пункты.

«Это просто попытки заставить украинцев отступить из остатков города просто за счет обходных маневров», — сказал он.

Спикер объяснил, что российские силы постоянно обновляются, потому что расстояние от Волчанска до государственной границы с Россией очень малое. Оккупанты постоянно проводят пополнение своих сил и более-менее постоянные ротации.

«Поскольку большого кризиса с пехотой у них нет», — добавил он.

Что происходит в районе Лимана

По словам Трегубова, у Сил обороны Украины там неудобная позиция, потому что российских захватчиков очень много с разных сторон, и они очень активно пытаются брать Лиман в полукольцо.

«Им это, по состоянию на данный момент, не удается, но видим, куда они идут. И достаточно очевидно их намерение. Конечно, здесь непросто», — сообщил Трегубов.

Спикер Группировки объединенных сил назвал это одним из ключевых направлений российской агрессии, и поэтому захватчики бросают очень много сил на Лиманское направление.

При этом в этой местности река Северский Донец не настолько промерзла в такую зимнюю погоду, как можно было бы ожидать, и пехота россиян проходит, потому что там есть вымоины, но техника россиян не может проходить. Река до сих пор остается естественным препятствием для россиян, но не такой, как весной.

Какая ситуация в районе Купянска

Трегубов отметил, что в городе Купянск захватчиков осталось объективно не так много.

«Есть один квартал, где сосредоточено большинство оставшихся там россиян… По результатам зачистки этого квартала будет понятно, что собственно происходит. Но будем честными, речь идет о нескольких десятках человек в целом», — сообщил Трегубов.

На левом берегу реки Оскол оккупанты очень стараются сократить украинский плацдарм, но без особых успехов.

«Все, что они туда бросают, там и уничтожается», — добавил военный.

Что происходит на востоке Сумщины

По словам спикера, главная проблема — это село Грабовское.

«Это главная зубная боль. Это небольшой кусочек, куда россиянам удалось заползти», — отметил Трегубов.

Россияне присматриваются к украинской обороне вдоль всей линии столкновения и пытаются потихоньку лезть. Россияне могут находиться в Грабовском, пока их оттуда не выбьют.

Напомним, Россия придумала жуткую тактику «выжженных регионов»: эксперт назвал четыре города, над которыми нависла угроза. Это — Киев, Одесса, Днепр, Кривой Рог.