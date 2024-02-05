Враг ищет уязвимые места: украинцев призывали не распространять информацию о критической инфраструктуре

В Министерстве призывали не становиться помощником врага.
Враг продолжает атаковать ракетами и дронами критическую инфраструктуру Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Там рассказали, что для достижения целей россияне активно ищут уязвимые места украинской системы ПВО, чтобы спланировать маршруты в обход.
"Мониторят информацию в лентах соцсетей и чатах, где украинцы сами же часто нечаянно делятся ценными данными", — говорится в сообщении.
В Министерстве призывали не становиться помощником врага.
"Нигде не распространяйте информацию о состоянии объектов жизнеобеспечения населения или какой траекторией движется ракета во время воздушной тревоги. Это помогает военным РФ корректировать воздушные атаки", — говорится в сообщении.
Напомним, россияне обстреляли собор в центре Херсона. Религиозное сооружение потерпело разрушения.
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