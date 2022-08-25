Враг испытывает судьбу: ситуация на юге остается сложной, но контролируется силами обороны

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Ситуация в операционной зоне остается сложной и напряженной, но контролируется силами обороны.

Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении его подразделений не происходит.

Дважды в течение дня испытывал судьбу в попытках продвинуться в нашем направлении. Диверсионно-разведывательная группа пыталась подойти к украинскому наблюдательному пункту вблизи Благодатного. Вовремя была обнаружена и огненным отпором остановлена. Понеся потери, противник отступил.

Попытка вражеского мотострелкового отделения совершить штурмовые действия в направлении Таврического, тоже успеха не имела. С уроном враг отступил.

Отсутствие успехов на суше враг пытался компенсировать авиационными и ракетными ударами.

Шесть раз атакованы украинские позиции вертолетами и штурмовой авиацией. Без потерь.

Ракетами воздушного базирования ударил по железнодорожной станции на Днепропетровщине. Произошло возгорание пассажирских вагонов, повреждены здания, электросети, автомобили. Есть погибшие, ранены около 50 человек. Информация уточняется.

Николаев под вечер атакован реактивными снарядами системы залпового огня «Смерч». Удар направлен на портовую инфраструктуру. Без человеческих утрат. Масштабы разрушений уточняются.

Напомним, 24 августа российские кафиры нанесли ракетный удар по железнодорожной станции "Чаплино" в Днепропетровской области. Сначала было известно о 15 погибших и еще около 50 раненых. Позже украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что количество погибших в результате ракетного удара по железнодорожной станции "Чаплино" возросло до 22. Среди жертв — 11-летний мальчик.

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