Враг концентрировал свои усилия на Покровском направлении – Генштаб ВСУ

На Покровском направлении, с начала этих суток, велось 63 боестолкновения.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 19.08.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Всего с начала этих суток произошло 154 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор противнику. Наиболее активно враг и дальше наступает на Покровском направлении.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 71 авиаудар, сбросив 86 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 629 дронов-камикадзе и произвели более 3400 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Липцев и Волчанска. Четыре атаки остановлены, одна — продолжается.

враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Липцев и Волчанска. Четыре атаки остановлены, одна — продолжается. На Купянском направлении противник провел 13 наступательных и штурмовых действий. Больше всего – возле Синьковки и Глушковки, четыре и пять соответственно.

противник провел 13 наступательных и штурмовых действий. Больше всего – возле Синьковки и Глушковки, четыре и пять соответственно. На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи семи разных населенных пунктов. Активнее всего действовали возле Макеевки и Невского. В общей сложности наши защитники отбивали 11 атак.

в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи семи разных населенных пунктов. Активнее всего действовали возле Макеевки и Невского. В общей сложности наши защитники отбивали 11 атак. На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили 8 вражеских атак в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Верхнекаменского. Недалеко от последнего, к тому же, продолжается еще одно боестолкновение.

во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили 8 вражеских атак в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Верхнекаменского. Недалеко от последнего, к тому же, продолжается еще одно боестолкновение. На Краматорском направлении противник совершил пять наступательных действий вблизи Ивановского и Андреевки. Силы обороны отразили все попытки противника продвинуться вперед.

противник совершил пять наступательных действий вблизи Ивановского и Андреевки. Силы обороны отразили все попытки противника продвинуться вперед. На Торецком направлении россияне 21 раз атаковали украинские войска в районах Торецка, Нью-Йорка, Железного, Нелиповки и Северного. 16 боеприкосновений — завершено, еще пять — продолжается, четыре из них — у Торецка.

россияне 21 раз атаковали украинские войска в районах Торецка, Нью-Йорка, Железного, Нелиповки и Северного. 16 боеприкосновений — завершено, еще пять — продолжается, четыре из них — у Торецка. На Покровском направлении , с начала этих суток, велось 63 боестолкновения. Враг концентрировал свои усилия недалеко от населенных пунктов Воздвиженка, Новогродовка, Михайловка — провел там почти половину от общего количества атак. Силы обороны уже остановили 60 штурмов, три — еще продолжаются.

, с начала этих суток, велось 63 боестолкновения. Враг концентрировал свои усилия недалеко от населенных пунктов Воздвиженка, Новогродовка, Михайловка — провел там почти половину от общего количества атак. Силы обороны уже остановили 60 штурмов, три — еще продолжаются. По предварительной информации, сегодня на Покровском направлении обезврежено 325 окупантов, 133 из них — безвозвратно. Также уничтожены 13 автомобилей, 12 БПЛА разных видов, пять орудий и минометов и четыре боевых бронированных машины. Кроме того, наши воины значительно повредили два миномета и 14 единиц вражеского автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 11 раз атаковал наши позиции вблизи Невельского и Константиновки. В результате боестолкновений потерпел поражение.

враг 11 раз атаковал наши позиции вблизи Невельского и Константиновки. В результате боестолкновений потерпел поражение. На Времивском направлении противник совершил пять штурмовых действий, в том числе в сторону Водяного. Все штурмы отражены.

противник совершил пять штурмовых действий, в том числе в сторону Водяного. Все штурмы отражены. На Приднепровском направлении одна атака кафиров не имела успеха.

"Сегодня отмечаем воинов 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которые стойко держат оборону и эффективной боевой работой доказывают оккупантам, что им в Украине не место. Слава украинским защитникам и защитницам! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с Покровска начинают принудительную эвакуацию детей.

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