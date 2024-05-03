Враг коварен и циничен: в полиции дали советы, как уберечься от возможных массированных атак на Пасху

В полиции призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги на Пасху.

Правоохранители не исключают массированных атак РФ по Украине на Пасху, 5 мая и призывают соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Помним, что враг коварен и циничен, поэтому риски массированных ракетных атак и всевозможных провокаций достаточно велики", — говорится в сообщении.

Правоохранители призывают позаботиться о собственной безопасности и безопасности своих родных.

Полицейские дали ряд советов

Воздержаться от посещения массовых мероприятий и рассмотреть возможность посещения онлайн;

не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству;

придерживаться комендантского часа, установленного для вашего региона. Праздники не исключение;

не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях;

сразу сообщать полицейским или на 102 о подозрительных предметах и лицах.

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"Мы будем рядом и будем осуществлять патрулирование в еще более усиленном режиме, чтобы вы безопасно отметили светлое Воскресение Христово", – написал он.

Полицейский также призывает не нарушать нормы общественного порядка и соблюдать ПДД.

"Помним, благодаря кому есть возможность собраться в кругу друзей и родных и какой ценой наша страна борется за каждый новый день", – отмечает Белошицкий.

Отметим, в двух областях Украины, Кировоградской и Хмельницкой, по решению местных властей сократят продолжительность комендантского часа.

Напомним, украинцы должны быть готовы. По случаю пасхальных праздников Россия планирует новые провокации против Украины и ее граждан. В СНБО сделали важное предупреждение.

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