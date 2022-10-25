Враг коварен и может отчаянно мстить за свои неудачи — украинские военные

Враг может применять средства дистанционного достижения вражеского оружия.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
«Угрозы ракетных ударов, как и вероятность атак ударных дронов, обстрелов реактивными системами залпового огня, тяжелой артиллерией в местностях дистанционного достижения вражеского оружия достаточно высоки. Враг коварен и может отчаянно мстить за свои неудачи», — говорится в сообщении.
Поэтому не пренебрегайте правилами действий при воздушных тревогах, предупреждениями и запретами, которые в первую очередь направлены на сохранение жизней.
«Будьте бдительны и сознательны, доверяйте силам обороны и достоверным источникам информации. Вместе победим! Все будет Украина!», – резюмируют украинские военные.
Иранские беспилотники, которые используют Россия
Дня РФ начала атаковать гражданские объекты и критическую инфраструктуру украинских городов беспилотниками, полученными от Ирана.
Поэтому Совет ЕС принял список санкций против трех граждан Ирана и одного предприятия за поставку дронов-камикадзе России.
Также украинские военные ликвидировали 10 иранских инструкторов, обучавших российских военных запускать дроны-камикадзе.
Россия пытается договориться с Ираном о поставках баллистических ракет, что свидетельствует о том, что она сама свои запасы уже исчерпала.
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