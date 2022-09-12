Враг маневрирует войсками, имитируя прибытие резервов — оперативное командование "Юг"

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 11.09.2022.

Об этом информирует оперативное командование «Юг»

Ситуация в операционной зоне остается сложной, но контролируемой.

Враг ведет воздушную разведку, продолжает огневое поражение позиций наших подразделений, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, маневрирует войсками, имитируя прибытие резервов.

Не преуспевая на суше, в течение боевого дня враг совершил 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения.

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Напомним, что РФ атаковала ракетами Днепропетровщину, Харьковщину и Кременчуг. В результате атаки часть областей Украины осталась без электричества.

Также из-за ракетного удара по объектам инфраструктуры "Укрзализныця" сообщила о задержках поездов.

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