Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг маневрирует войсками, имитируя прибытие резервов — оперативное командование "Юг"

Дата публикации
Просмотры
281
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Враг маневрирует войсками, имитируя прибытие резервов — оперативное командование "Юг"

Фото: Associated Press

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 11.09.2022.

Об этом информирует оперативное командование «Юг»

Ситуация в операционной зоне остается сложной, но контролируемой.

Враг ведет воздушную разведку, продолжает огневое поражение позиций наших подразделений, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, маневрирует войсками, имитируя прибытие резервов.

Не преуспевая на суше, в течение боевого дня враг совершил 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения.

Напомним, что РФ атаковала ракетами Днепропетровщину, Харьковщину и Кременчуг. В результате атаки часть областей Украины осталась без электричества.

Также из-за ракетного удара по объектам инфраструктуры "Укрзализныця" сообщила о задержках поездов.

Читайте также:

Вы отправляете чертей в ад! Труднее всего впереди! Зеленский – о 200 днях войны

Вы отправляете чертей в ад! Труднее всего впереди! Зеленский – о 200 днях войны

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация