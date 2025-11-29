ТСН в социальных сетях

Украина
329
2 мин

Враг массированно атаковал Черниговскую область: есть пострадавшие

За минувшие сутки в области зафиксировали 58 обстрелов и 124 взрыва.

София Бригадир
Последствия вражеского обстрела Черниговской области 29 ноября

Черниговщина со вчерашнего дня, 28 ноября, находится под массированными ударами России. Враг применяет различные виды вооружения, в частности ударные беспилотники. Под атакой оказались 26 населенных пунктов региона.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

В Чернигове прозвучало несколько взрывов. Два из них — на окраинах города, где дрон-камикадзе повредил частный дом. Другой взрыв произошел в результате удара «герани» по одному из предприятий: загорелась кровля складского помещения, пожар оперативно потушили. Еще один БпЛА попал по энергетической инфраструктуре.

В Черниговском районе «герань» попала в жилой дом, вызвав пожар. Огонь спасатели быстро укротили. Под обстрелами оказалась и Семеновка: «молнии» попали по домам местных жителей, повредив около десяти домов. Один из них уничтожен полностью. Также беспилотник ударил по гражданскому авто — пострадали 48-летний мужчина и 55-летняя женщина.

В Корюковском районе последствия атак также существенные. FPV-дрон повредил жилой дом, легковую машину и микроавтобус. В другом населенном пункте взрыв БпЛА частично разрушил еще один дом и транспорт.

Последствия вражеского обстрела Черниговской области 29 ноября

Последствия вражеского обстрела Черниговской области 29 ноября / © Поліція Чернігівської області

Последствия вражеского обстрела Черниговской области 29 ноября / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Напомним, ночью и утром 29 ноября российская армия атаковала Киев дронами, ракетами различных типов и аэробаллистическими «Кинжалами». Погибли по меньшей мере два человека, по меньшей мере 29 человек пострадали, среди них — ребенок.

329
