Враг массированно атаковал Донетчину: что известно о раненых и последствиях

Ночью 8 марта армия РФ нанесла массированный удар по Донетчине. Враг атаковал Мирноград, Шахово и Новогродовку. В результате обстрела четыре человека ранены.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Обстрел Донетчины 8 марта

Ранены и последствия: что известно

Мирноград – ранение получила местная жительница 64 лет. Кроме того, в городе повреждены предприятие, больница, по меньшей мере, 10 многоквартирных домов, торговый объект и 8 автомобилей.

Шахматное Покровского района – вражеский снаряд попал в школу, где на тот момент находилась сторож – 48-летняя женщина. У нее диагностированы гематомы.

Новогродка – с сотрясением головного мозга, осколочным ранением и минно-взрывными травмами в медицинское учреждение доставлена 38-летняя женщина и мужчина 77 лет.

"В городе повреждены по меньшей мере 64 частных домовладений и 5 авто, 4 админздания, медучреждение, 4 двухэтажных жилых дома и 5 машин. Без электроснабжения остались почти 4000 абонентов", — добавили в ведомстве.

Обстрел Донетчины 8 марта

Ранее россияне убили женщину в Донецкой области.

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