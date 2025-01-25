Враг может "дойти прямо до Покровска по железной дороге" — военный обозреватель

После потери Котлиного с украинской стороны у врага появилась дополнительная опция.

Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

Называется она "дойди прямо до Покровска по железной дороге".

"И это плохие новости. Ведь там дальше – исключительно чистые поля, уже нет населенных пунктов, которые бы стояли на ней. По расстоянию это около 6 км железнодорожным полотном. Если смотреть, как разворачивались события после потери Авдеевки – то враг двигался именно вдоль железной дороги. вплоть до Новогродовки", — говорится в сообщении.

"Именно там были Очеретино, Прогресс и другие прой*бы за последние 1,5 года. Я не знаю, чем это закончится сейчас. Покровск разделяется почти пополам именно по железной дороге. Пока враг там накапливается, и может уже в ближайшее время делать первые "пробы" пера", — резюмировал Мирошников.

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Напомним, ситуация вблизи Великой Новоселки в Донецкой области остается сложной, но у Сил обороны Украины есть планы, чтобы не допустить окружения поселка врагом.

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