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Враг начал мобилизацию на оккупированных территориях Херсонщины – ЦНС

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Враг начал мобилизацию на оккупированных территориях Херсонщины – ЦНС

Армия РФ / Фото: Associated Press

Циничные захватчики продолжают нарушать международное право.

Россияне осуществляют мобилизацию на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Местным жителям незаконно вручают повестки.

Подробности

Один из случаев незаконного принудительного призыва зафиксировали после того, как местные пришли в фейковые военкоматы с целью уточнения данных. Сделать это оккупанты требуют от всех мужчин региона.

"Раньше оккупанты создали так называемые "федеральные комиссариаты" на ТОТ Херсонской и Запорожской областей", — отмечается в сообщении.

В ЦНС в очередной раз отмечают, что мобилизация жителей оккупированных территорий является грубым нарушением международного права. Это свидетельствует о намерении Москвы уничтожить украинцев.

Ранее отмечалось, что на Луганщине враг готовится мобилизовать 17-летних молодых людей. Россияне хотят бросить их на фронт сразу после достижения совершеннолетия.

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Дата публикации
Просмотры
782
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