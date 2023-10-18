Враг начал мобилизацию на оккупированных территориях Херсонщины – ЦНС

Россияне осуществляют мобилизацию на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Местным жителям незаконно вручают повестки.

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Один из случаев незаконного принудительного призыва зафиксировали после того, как местные пришли в фейковые военкоматы с целью уточнения данных. Сделать это оккупанты требуют от всех мужчин региона.

"Раньше оккупанты создали так называемые "федеральные комиссариаты" на ТОТ Херсонской и Запорожской областей", — отмечается в сообщении.

В ЦНС в очередной раз отмечают, что мобилизация жителей оккупированных территорий является грубым нарушением международного права. Это свидетельствует о намерении Москвы уничтожить украинцев.

Ранее отмечалось, что на Луганщине враг готовится мобилизовать 17-летних молодых людей. Россияне хотят бросить их на фронт сразу после достижения совершеннолетия.

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