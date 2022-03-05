Враг начинает воевать фейками: СБУ предупреждает о новой волне дезинформации

Когда врагу не удается увлечь желаемое, он начинает воевать фейками.

Это тоже оружие, но его можно легко остановить: просто прекратите распространять непроверенную информацию! Что нового/старого придумали российские окупанти, чтобы дезориентировать украинцев? Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram-канале.

Ожидаем вбросы о деятельности "секретной тюрьмы СБУ/ЦРУ" на украинской территории. Якобы ее заключенные, попавшие в плен ВСУ, передадут видео из тюрьмы. А вот роль "заключенных" для этой постановки примут боевики ОРДЛО из бывших военных дезертиров или преступников. Можем подсказать оккупантам: не тратьте на постановку и актеров! Берите любое видео ваших воинов из плена – мы делимся ими каждый день и в очень большом количестве! И там есть немало интересного для Гааги.

В соцсетях враги создают множество фейковых страниц украинских органов власти. А на них якобы наши чиновники или военные под угрозой физического насилия призывают сотрудничать с оккупантами или рассказывают о капитуляции Киева. На всякий случай напоминаем, что мэр Купянска, желавший "сдать" город российским захватчикам, получил подозрение от СБУ в тот же день.

Враг ретранслирует РосТВ через захваченное телекоммуникационное оборудование в Херсоне и Мелитополе. Включать и слушать эту пропаганду не стоит – вредно для здоровья. Как и читать российские методички с "правилами для освобожденных территорий Украины", которые распространяются на оккупированных территориях. Доверяйте проверенным и официальным источникам! Они регулярно сообщают оперативную информацию о ходе войны, потерях врага, результатах бомбардировок украинских городов и безумном сопротивлении наших защитников.

Вместе победим! Слава Украине!