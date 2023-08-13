Враг накрыл пограничие Сумщины обстрелами из миномета: 49 взрывов

Стала известна ситуация на пограничии на 21.00 12 августа 2023 года.

В течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 49 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Новослободская и Зноб-Новгородская общины.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация по социальным сетям.

Краснопольская громада: враг ударил из миномета (4 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: совершено 35 взрывов из миномета.

Белопольская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию общины.

Новослободская громада: совершен 1 взрыв из миномета.

Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Напомним, что ранее военные РФ пять раз обстреливали территорию Сумщины. Повреждены дома и линия электропередач.

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