Враг накрыл пограничие Сумщины обстрелами из миномета: 49 взрывов

Стала известна ситуация на пограничии на 21.00 12 августа 2023 года.
В течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 49 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Новослободская и Зноб-Новгородская общины.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация по социальным сетям.
- Краснопольская громада: враг ударил из миномета (4 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: совершено 35 взрывов из миномета.
- Белопольская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Новослободская громада: совершен 1 взрыв из миномета.
Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
Напомним, что ранее военные РФ пять раз обстреливали территорию Сумщины. Повреждены дома и линия электропередач.
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