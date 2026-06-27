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- Украина
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Враг накрыл украинскую область дронами: много "прилетов", пропал свет
Ночная атака на Сумщину привела к повреждениям жилых домов и АЗС в Ахтырском районе.
Российские оккупанты в ночь на 27 июня совершили массированный налет дронами на Сумскую область. В результате вражеской атаки зафиксировано попадание в частный сектор и объекты инфраструктуры, есть пострадавшие и отключения света.
Об этом сообщили Сумская ОВА и «Сумыоблэнерго».
Ночью российские беспилотники совершили массированный обстрел Ахтырского района Сумщины. В самом городе и окрестных громадах зафиксировано попадание в частные дома и на территории автозаправочных станций.
По данным военных, противник применил значительное количество БпЛА. Часть дронов двигалась на низкой высоте, что существенно усложняло их обнаружение и уничтожение.
В Кириковской громаде тяжелые ранения получила 53-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь.
Еще девять человек обратились к медикам. Им предоставили помощь на месте.
Идет уточнение масштабов разрушений и повреждений.
«Уважаемые потребители электроэнергии! Есть отключения из-за вооруженной агрессии россии», — заявили в «Сумыоблэнерго».
Там также отметили, что работают над возобновлением распределения электроэнергии. В целях безопасности в облэнерго не разглашают никаких деталей.
Напомним, днем 24 июня армия РФ атаковала дронами центр Конотопа на Сумщине, попав в объект гражданской инфраструктуры, в том числе вблизи кинотеатра. В результате удара пострадали четыре человека, среди которых 11-летний ребенок. Удар пришелся на место, где находились прохожие и дети.
В ночь на 27 июня в результате удара вражеского беспилотника по частному домохозяйству в Верхнесыровотской громаде в Сумской области погиб 66-летний мужчина, который в момент атаки находился в хозяйственном помещении.