Враг накрыл Украину ракетами: что известно о последствиях масштабной атаки

Россия утром 8 декабря запустила множество ракет по Украине. Взрывы слышали в нескольких областях.

Какие последствия масштабной атаки – говорится в материале Виктории Гнатюк.

В командовании воздушных сил сообщили, что враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС, с Каспийского направления летели ракеты типа Х-101, Х-555 и Х-55. В общей сложности их запустили 19 штук. Первую группу ракет россияне запустили по Харьковщине и Днепропетровщине.

К сожалению, в обеих областях есть попадания и пострадавшие. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своих соцсетях рассказал о последствиях удара.

К сожалению, есть один погибший. Предварительно четверо пострадавших. В настоящее время все доставлены в больницу. Два человека – в тяжелом состоянии.

Что известно о попадании

Впоследствии стало известно, что из-за массированной ракетной атаки есть разрушения в Павлограде, Терновке и Юрьевской общинах.

Поврежденное промышленное предприятие. Изуродованы 16 частных домов и пять дачных, а также автомобили. Задело церковь. А с самого начала ракеты держали курс на Днепр. Впрочем, больше всего досталось Харькову. Россияне еще с ночи не покидают город в покое. Около 3 ночи россияне совершили обстрел Харькова ракетами С-300.

О последствиях атаки в своем телеграмме канале сообщил мэр Игорь Терехов.

"Враг нанес не менее пяти ракетных ударов по Харькову", — сообщил он.

Предварительно пострадали несколько жилых домов в разных районах города. Пока известно об одном пострадавшем человеке. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы.

Что известно об атаке в Харькове

Впоследствии стало известно, что взрывы прогремели в Холодногорском и Шевченковском районах города, а кроме домов повреждены и несколько десятков автомобилей. Кроме этого, запускали россияне ночью и дроны. А уже к утру взялись за столицу, однако у них ничего не получилось.

Противовоздушная оборона сделала для этого все возможное, но есть небольшие повреждения из-за падения обломков. Детальнее об этом рассказал начальник Киевской военной администрации Руслан Кравченко.

Также читайте В пустыне ученые обнаружили новый вид ядовитых скорпионов

“Попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. По оперативной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков сбитых вражеских целей по состоянию на 8:45 уже есть информация о повреждении частных домов в нескольких общинах области. В домах выбиты окна, частичные разрушения стен. Аварийные службы уже работают. Более подробная информация о повреждениях – впоследствии”, — написал он.

Последствия атаки РФ по Харькову 8 декабря

Атака на столицу

Во время работы ПВО людей просили находиться в укрытиях, впрочем, киевляне начали снова сообщать о закрытых бомбоубежищах. В частности, это зафиксировали в Деснянском районе Киева, в районе, где в ночь на 1 июня три человека погибли, потому что не смогли попасть к укрытию в поликлинике.

На это реакции власти пока нет. Ну а пока атаку прокомментировал и глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, он отметил, что все пуски были совершены из района города Энгельс – это Саратовская область в России. И к счастью, ни одна враждебная цель за два часа не дотянулась до столицы.

"Силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете в столицу".

Предупреждение от разведки и энергетиков

Напомним, что в разведке о таких атаках предупреждали, беречься призвал и Президент, ведь за эти несколько недель перерывы Россия не просто сидела, а готовилась к массированным атакам, для этого Путин успел накопить до девяти сотен дальнобойных ракет. А это примерно такое же количество, как и в прошлом году, когда украинцы сидели без света. Среди них и кинжалы, и искандеры, и калибры.

По словам представителя ГУР, россияне выжидают, когда использование электроэнергии будет на пике и система будет перегружена. И вот к слову, как раз 7 декабря в эфире национального телемарафона "Единые новости" председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий обратился к украинцам и попросил бережно относиться к электроэнергии, потому что в этот день зафиксировали максимальный уровень потребления электроэнергии с начала отопительного сезона, до стабилизации системы. даже экстренно привлекать аварийную помощь из-за границы.

Напомним, в Киевской области в результате падения обломков сбитых российских ракет 8 декабря повреждены дома и авто. Полиция фиксирует последствия атаки.

Читайте также: