Враг нанес более 10 ударов по Запорожью – Федоров

В результате вражеской атаки получили повреждения частные домовладения.
Враг нанес более 10 ударов по Запорожью. Это самый массовый удар за последнее время.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Последствия атаки устанавливаются. Предварительно – без пострадавших.
Все экстренные службы работают на местах.
"Атака врага продолжается. Тревога объявлена по всей территории области. Не пренебрегайте правилами безопасности", — подчеркнул чиновник.
Позже он добавил, что по состоянию на данный момент, в результате вражеской атаки получили повреждения частные домовладения — выбиты окна, повреждена крыша.
Напомним, что ранее в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: враг атакует ракетами и беспилотниками.
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