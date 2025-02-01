Враг нанес более 10 ударов по Запорожью – Федоров

Враг нанес более 10 ударов по Запорожью. Это самый массовый удар за последнее время.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Последствия атаки устанавливаются. Предварительно – без пострадавших.

Все экстренные службы работают на местах.

"Атака врага продолжается. Тревога объявлена по всей территории области. Не пренебрегайте правилами безопасности", — подчеркнул чиновник.

Позже он добавил, что по состоянию на данный момент, в результате вражеской атаки получили повреждения частные домовладения — выбиты окна, повреждена крыша.

Напомним, что ранее в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: враг атакует ракетами и беспилотниками.

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