Враг нанес четыре авиационных удара на юге: что сделали украинские военные в ответ

В течение боевого дня враг нанес 4 авиационных удара по позициям украинских войск вдоль линии столкновения.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

В ответ украинской авиацией отработано пять ударов по двум вражеским системам противовоздушной обороны в Херсонском и Каховском районах, по трем районам сосредоточения вооружения и техники на Бериславщине.

Напомним, ночью враг ударил по Запорожью.

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