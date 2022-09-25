Враг нанес четыре авиационных удара на юге: что сделали украинские военные в ответ

В течение боевого дня враг нанес 4 авиационных удара по позициям украинских войск вдоль линии столкновения.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
В ответ украинской авиацией отработано пять ударов по двум вражеским системам противовоздушной обороны в Херсонском и Каховском районах, по трем районам сосредоточения вооружения и техники на Бериславщине.
Напомним, ночью враг ударил по Запорожью.
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