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Враг нанес два удара по Запорожской области – Федоров

Враг нанес два удара по Запорожской области – Федоров

На местах поражений работают экстренные службы – Федоров

По предварительной информации, никто не пострадал.

Россияне нанесли 2 удара по Запорожской области.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.

Один удар нанесли по одному из населенных пунктов региона. Изуродованное фермерское хозяйство.

Второй удар пришелся по Запорожью. Частично разрушены складские помещения частных предприятий. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом дома.

Предварительно никто не пострадал.

На местах поражений работают экстренные службы.

Напомним, что ранее эксперт проанализировал угрозу наступления на Запорожье.

Ранее сообщалось, что аналитики DeepState оценили угрозу наступления РФ на Запорожье.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне перемещают штурмовые группы в Запорожскую область.

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