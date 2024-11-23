Враг нанес два удара по Запорожской области – Федоров

По предварительной информации, никто не пострадал.

Россияне нанесли 2 удара по Запорожской области.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.

Один удар нанесли по одному из населенных пунктов региона. Изуродованное фермерское хозяйство.

Второй удар пришелся по Запорожью. Частично разрушены складские помещения частных предприятий. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом дома.

Предварительно никто не пострадал.

На местах поражений работают экстренные службы.

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Напомним, что ранее эксперт проанализировал угрозу наступления на Запорожье.

Ранее сообщалось, что аналитики DeepState оценили угрозу наступления РФ на Запорожье.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне перемещают штурмовые группы в Запорожскую область.

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