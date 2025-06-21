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- Украина
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Враг нанес массированный удар по Нежину: что известно (фото)
Зафиксировано 10 взрывов на окраине города.
Вечером в субботу, 21 июня, российская террористическая армия осуществила массированную атаку ударными дронами типа «Шахед» на город Нежин Черниговской области.
Об этом сообщил городской голова Нежина Александр Кодола.
«Сейчас зафиксировано 10 взрывов на окраине города и 1 взрыв за пределами громады, в соседнем населенном пункте», — написал он в соцсети Facebook.
Последствия атаки сейчас устанавливаются.
«Настоятельно просим всех находиться в безопасных местах и следить за официальными сообщениями», — призвал жителей города и громады Александр Кодола.
Впоследствии председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в результате вражеского удара в Нежинском районе погиб один человек.
«К сожалению, известно об одном погибшем. Это гражданский мужчина», — написал он.
По информации главы ОВА, в селе, по которому ударил враг, разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственная постройка и гараж.
Напомним, 21 июня россияне атаковали Харьков дроном «Молния», обломки которого вызвали пожар в лесополосе.