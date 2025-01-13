Враг нанес массированный удар по жилому сектору Сум (фото)

В настоящее время очаги горения ликвидированы.

Российские захватчики вечером, 12 января нанесли массированный удар по жилому сектору и оздоровительному детскому центру в Сумах.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

В сообщении указывается, что работать спасателям пришлось одновременно по нескольким адресам.

Очаги горения ликвидированы. Территории по которым наносились удары, обследованы.

Предварительно, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

Враг нанес удары по Сумщине/Фото: ГСЧС

Враг нанес удары по Сумщине/Фото: ГСЧС

Враг нанес удары по Сумщине/Фото: ГСЧС

Враг нанес удары по Сумщине/Фото: ГСЧС

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве в ночь на 13 января раздался взрыв.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне нанесли удар авиабомбами по Запорожье – сознательный удар по городу.

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