Враг нанес очередной массированный удар, в Польше поднимали истребители F-16: главные новости ночи 24 марта 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Воздушных силах заявили, что в РФ 14 бортов Ту-95 двигаются на пусковые рубежи Читать далее –>
- OSINT сообщили, куда могли попасть ракеты в оккупированном Севастополе Читать далее –>
- Захватчики осуществили массированную ракетную атаку на Львовщину Читать далее –>
- В Польше во время ракетной атаки на Украину в небо поднимали истребители F-16 Читать далее –>
- Враг осуществил очередной ракетный обстрел Украины: в Киевской области работала ПВО — КМВА Читать далее –>
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