Враг нанес очередной массированный удар, в Польше поднимали истребители F-16: главные новости ночи 24 марта 2024 года

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В Воздушных силах заявили, что в РФ 14 бортов Ту-95 двигаются на пусковые рубежи Читать далее –>

OSINT сообщили, куда могли попасть ракеты в оккупированном Севастополе Читать далее –>

Захватчики осуществили массированную ракетную атаку на Львовщину Читать далее –>

В Польше во время ракетной атаки на Украину в небо поднимали истребители F-16 Читать далее –>

Враг осуществил очередной ракетный обстрел Украины: в Киевской области работала ПВО — КМВА Читать далее –>

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