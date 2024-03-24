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Враг нанес очередной массированный удар, в Польше поднимали истребители F-16: главные новости ночи 24 марта 2024 года

Враг нанес очередной массированный удар, в Польше поднимали истребители F-16: главные новости ночи 24 марта 2024 года

Враг совершил очередной ракетный обстрел Украины / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Воздушных силах заявили, что в РФ 14 бортов Ту-95 двигаются на пусковые рубежи Читать далее –>
  • OSINT сообщили, куда могли попасть ракеты в оккупированном Севастополе Читать далее –>
  • Захватчики осуществили массированную ракетную атаку на Львовщину Читать далее –>
  • В Польше во время ракетной атаки на Украину в небо поднимали истребители F-16 Читать далее –>
  • Враг осуществил очередной ракетный обстрел Украины: в Киевской области работала ПВО — КМВА Читать далее –>

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