Враг нанес около 15 ударов по Харьковской области: есть попадания в жилой дом

Враг нанес около 15 ударов по Харькову и Харьковской области.

Об этом в сообщении в социальных сетях сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры. Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Угроза повторных ударов сохраняется! Оставайтесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Харькове из-за взрывов возникли проблемы со светом. В Харькове под вражеским прицелом очутилась энергетическая инфраструктура.

Добавим, что ранее в Харькове раздался ряд взрывов.

В социальных сетях сообщают о пожаре после попадания. Соответствующие фото появились в социальных сетях.

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