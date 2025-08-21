- Дата публикации
Враг нанес по Запорожью два удара: поврежденные объекты промышленной инфраструктуры (фото)
Взрывной волной повреждены дома рядом — в них выбиты окна и балконы, искорежены фасады.
Враг нанес по Запорожью два удара.
Есть повреждения на нескольких объектах промышленной инфраструктуры, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале.
Федоров отметил, что взрывной волной изуродовало и дома рядом.
«Из-за утренних ударов повреждены восемь многоэтажных и два частных дома. Там выбиты окна и балконы, искорежены фасады», — уточнил глава Запорожской ОВА.
Коммунальные службы уже работают на местах атаки, отметил чиновник.
Предварительно обошлось без пострадавших. Детали уточняются.
Напомним, в ночь на 21 августа Украина пережила мощную российскую атаку дронами и ракетами.