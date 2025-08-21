Враг нанес по Запорожью два удара: поврежденные объекты промышленной инфраструктуры (фото)

Удар по Запорожью в ночь на 21 августа / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Реклама

Враг нанес по Запорожью два удара.

Есть повреждения на нескольких объектах промышленной инфраструктуры, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Федоров отметил, что взрывной волной изуродовало и дома рядом.

Реклама

«Из-за утренних ударов повреждены восемь многоэтажных и два частных дома. Там выбиты окна и балконы, искорежены фасады», — уточнил глава Запорожской ОВА.

Удар по Запорожью в ночь на 21 августа / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Удар по Запорожью в ночь на 21 августа / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Удар по Запорожью в ночь на 21 августа / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Коммунальные службы уже работают на местах атаки, отметил чиновник.

Предварительно обошлось без пострадавших. Детали уточняются.

Напомним, в ночь на 21 августа Украина пережила мощную российскую атаку дронами и ракетами.