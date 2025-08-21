ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

Враг нанес по Запорожью два удара: поврежденные объекты промышленной инфраструктуры (фото)

Взрывной волной повреждены дома рядом — в них выбиты окна и балконы, искорежены фасады.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Удар по Запорожью в ночь на 21 августа

Удар по Запорожью в ночь на 21 августа / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Враг нанес по Запорожью два удара.

Есть повреждения на нескольких объектах промышленной инфраструктуры, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Федоров отметил, что взрывной волной изуродовало и дома рядом.

«Из-за утренних ударов повреждены восемь многоэтажных и два частных дома. Там выбиты окна и балконы, искорежены фасады», — уточнил глава Запорожской ОВА.

Удар по Запорожью в ночь на 21 августа / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Удар по Запорожью в ночь на 21 августа / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Удар по Запорожью в ночь на 21 августа / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Удар по Запорожью в ночь на 21 августа / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Удар по Запорожью в ночь на 21 августа / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Удар по Запорожью в ночь на 21 августа / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Коммунальные службы уже работают на местах атаки, отметил чиновник.

Предварительно обошлось без пострадавших. Детали уточняются.

Напомним, в ночь на 21 августа Украина пережила мощную российскую атаку дронами и ракетами.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie