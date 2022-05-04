Враг нанес ракетный удар: украинская ПВО сбила восемь ракет и семь беспилотников

Ориентировочно выпущено 18 ракет, попавших по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей.
Вечером 3 мая звучала воздушная тревога по всей территории Украины: стратегические бомбардировщики России Ту-95 или Ту-160 наносят ракетные удары из Каспийского региона.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
Ориентировочно выпущено 18 ракет, попавших по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям.
По предварительным данным, за сутки 3 мая противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск сбито по меньшей мере 8 крылатых ракет, данные уточняются. Также есть сведения о поражении 7 беспилотников и одной авиационной ракеты.
Оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не заходят в контролируемое Вооруженными силами Украины воздушное пространство.
Авиация Воздушных сил в течение суток совершила десятки авиавылетов. Под прикрытием истребителей группы ударной авиации было нанесено около десяти ракетно-бомбовых ударов по скоплению войск противника, складам боеприпасов и живой силе.
Добавим, что 3 мая в Запорожье прибыли автобусы с людьми, которых эвакуировали из "Азовстали" в Мариуполе.
Вечером 3 мая оккупанты обстреливали ракетами многие области: в Киевской, Львовской, Винницкой и Кировоградской областях были слышны взрывы.
Кроме того, российские оккупанты впервые с начала войны нанесли ракетный удар по Закарпатью.
Также российские войска нанесли ракетный удар по Арцизу в Одесской области.