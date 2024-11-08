Враг нанес удар по Харькову: в одной из многоэтажек разрушено несколько этажей

В ночь на 8 ноября 2024 г. враг атаковал Харьков.

Об этом сообщили представители властей.

Один из ударов пришелся по центру города Харькова, есть повреждение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в сообщении в соцсетях.

Последние два прилета – район плотной жилой и исторической застройки в центре Харькова. Еще есть предварительная информация об ударе по одному из самых пострадавших "спальных" районов города.

Об этом заявил мэр города Харьков Игорь Терехов.

Один из КАВ ударил по 12-этажке в Салтовском районе Харькова. Информация о пострадавших уточняется – Терехов.

В многоэтажке разрушены несколько этажей. Под завалами находятся люди. Есть пожар. Начата поисково-спасательная операция.

"На третьем этаже 12-ти этажки заблокированы люди. Продолжаются работы по их спасению", — говорится в сообщении.

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Напомним, ночью против 5 ноября армия РФ нанесла удары по Харькову. Из-за ночного авиаудара пострадали по меньшей мере два человека.

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