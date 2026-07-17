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Враг нанес удар по Харьковщине: есть раненые, в том числе дети
17 июля российская армия нанесла удар по Изюму управляемой авиабомбой.
В пятницу, 17 июля, российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Изюму в Харьковской области. В результате атаки ранения получили три человека, в том числе двое детей.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, 8-летний мальчик получил осколочные ранения. У 16-летней девушки и 40-летнего мужчины — ранения осколками стекла.
«Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — добавил Синегубов.
Напомним, в середине дня 17 июля армия агрессора — России — вновь нанесла удар по Одессе. По меньшей мере один погибший.