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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Враг нанес удар по Харьковщине: есть раненые, в том числе дети

17 июля российская армия нанесла удар по Изюму управляемой авиабомбой.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Взрыв

Взрыв / © Суспільне

В пятницу, 17 июля, российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Изюму в Харьковской области. В результате атаки ранения получили три человека, в том числе двое детей.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, 8-летний мальчик получил осколочные ранения. У 16-летней девушки и 40-летнего мужчины — ранения осколками стекла.

«Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — добавил Синегубов.

Напомним, в середине дня 17 июля армия агрессора — России — вновь нанесла удар по Одессе. По меньшей мере один погибший.

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Дата публикации
Количество просмотров
100
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