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Враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района: обесточены три громады

Враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района: обесточены три громады

Иллюстрация. Отключение света / Фото: Getty Images

Силы ПВО пытаются отразить атаку.

Враг нанес авиационный удар, применив БПЛА типа "Шахед", по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

Предварительно, в результате атаки россиян обесточены Шосткинская, Глуховская, Ямпольская территориальные громады.

Противовоздушные бои продолжаются. Наши подразделения ПВО работают над уничтожением вражеских средств поражения.

Аварийно-спасательные службы приступили к работе по ликвидации последствий атаки россиян.

Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в Сумах 1 октября раздались взрывы. Людей призывают не покидать укрытие.

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