Враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района: обесточены три громады

Силы ПВО пытаются отразить атаку.
Враг нанес авиационный удар, применив БПЛА типа "Шахед", по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.
Предварительно, в результате атаки россиян обесточены Шосткинская, Глуховская, Ямпольская территориальные громады.
Противовоздушные бои продолжаются. Наши подразделения ПВО работают над уничтожением вражеских средств поражения.
Аварийно-спасательные службы приступили к работе по ликвидации последствий атаки россиян.
Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Напомним, в Сумах 1 октября раздались взрывы. Людей призывают не покидать укрытие.
Читайте также:
- Двойной удар РФ по больнице в Сумах: власти объявили День траура по погибшим
- Удар дронов по больнице в Сумах: количество погибших стремительно растет
- Смертельный удар РФ по больнице в Сумах: Зеленский отреагировал