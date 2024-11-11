Враг нанес удар по Запорожью: один человек погиб

Российские захватчики в ночь на 11 ноября нанесли три авиаудара по Запорожью, в результате чего есть один погибший и еще несколько раненых.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

"Предварительно в результате атаки погиб мужчина. Уже девять человек обратились к врачам за медпомощью из-за травм. Среди пострадавших — девушка 15 лет и два мальчика 4 и 17 лет. Количество пострадавших выясняется!" – говорится в сообщении.

В результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона.

Чрезвычайники с помощью оперативно-спасательного автомобиля доставили одного из пострадавших в медицинское учреждение. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Органы местных властей привлекли 3 автобуса и проводят эвакуацию жителей из общежития. На месте ликвидации последствий обстрела работают все экстренные службы города.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью по Украине двигались вражеские беспилотники.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова совершили массированную атаку дронами по Одессе и району.

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