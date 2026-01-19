- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 89
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг нанес удар по Запорожью: сколько людей ранено
Российские войска нанесли удар по Запорожью — ранения получил мужчина, последствия атаки уточняются.
Российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате атаки пострадал мужчина.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .
По его словам, последствия вражеского удара устанавливаются. Раненый мужчина получает всю необходимую помощь.
Информация уточняется.
Напомним, что Россия готовит прорыв в Запорожье и блокировку Покровска: где сейчас самое опасное .