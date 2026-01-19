ТСН в социальных сетях

89
1 мин

Враг нанес удар по Запорожью: сколько людей ранено

Российские войска нанесли удар по Запорожью — ранения получил мужчина, последствия атаки уточняются.

Елена Кузьмич
Российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате атаки пострадал мужчина.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .

По его словам, последствия вражеского удара устанавливаются. Раненый мужчина получает всю необходимую помощь.

Информация уточняется.

Напомним, что Россия готовит прорыв в Запорожье и блокировку Покровска: где сейчас самое опасное .

