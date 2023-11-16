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Враг нанес удары по Харьковской области по ЗРК С-300 — военные

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Враг нанес удары по Харьковской области по ЗРК С-300 — военные

В Харьковской области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Находитесь в укрытии до окончания воздушной тревоги

Враг еще раз нанес удары по Харьковской области из района Белгорода, с ЗРК С-300.

Об этом сообщает в ТГ-канале бригадный генерал юстиции Сергей Мельник «Марсель».

Угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

"В очередной раз напоминаю о запрете снимать места ракетных попаданий. Даже если вы их не публикуете, а просто пересылаете друзьям или храните в галерее, эти данные могут попасть к врагам", — говорится в сообщении.

Также по информации в мониторинговых каналах взрывы прогремели в Чугуеве Харьковской области. Он находится под массированным обстрелом из С-300.

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Дата публикации
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