Враг нанес удары по Харькову и Чугуеву: среди пострадавших ребенок

В Харькове захватчики ударили по частному дому.

Российские захватчики в ночь на 25 августа нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву в результате чего 7 человек пострадали.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он заявил, что в Харькове за медицинской помощью обратились двое пострадавших: гражданский мужчина 23 года и женщина 55 лет.

"В Чугуеве враг нанес удар по частному сектору, среди пострадавших — ребенок 4 года. Острая реакция на стресс, без госпитализации. Еще двум женщинам также оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские захватчики нанесли удар по частному дому в Слободском районе.

"В результате прилета по Слободскому району города горит частный дом. Экстренные службы работают на месте удара", — говорится в сообщении.

Позже Синегубов заявил, что количество пострадавших в Харькове выросло до трех. В Чугуеве — четверо пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах раздались взрывы.

Кроме того, мы также информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.

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