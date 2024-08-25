Враг нанес удары по Харькову и Чугуеву: среди пострадавших ребенок

В Харькове захватчики ударили по частному дому.
Российские захватчики в ночь на 25 августа нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву в результате чего 7 человек пострадали.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он заявил, что в Харькове за медицинской помощью обратились двое пострадавших: гражданский мужчина 23 года и женщина 55 лет.
"В Чугуеве враг нанес удар по частному сектору, среди пострадавших — ребенок 4 года. Острая реакция на стресс, без госпитализации. Еще двум женщинам также оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.
В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские захватчики нанесли удар по частному дому в Слободском районе.
"В результате прилета по Слободскому району города горит частный дом. Экстренные службы работают на месте удара", — говорится в сообщении.
Позже Синегубов заявил, что количество пострадавших в Харькове выросло до трех. В Чугуеве — четверо пострадавших.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах раздались взрывы.
Кроме того, мы также информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.
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